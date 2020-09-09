Лучшие в Instagram. Кто из российских губернаторов преуспел в блогерстве

Лучшими в Instagram среди всех российских губернаторов оказались пятеро глав регионов. Таковы результаты рейтинга эффективности губернаторских SMM-кампаний, составленного анонимным Telegram-каналом «Незыгарь».

Глава Удмуртии Александр Бречалов покорил анонимных блогеров обилием «сторис», «народными» фотокарточками с рабочими, школьниками и спортсменами и, конечно, душевными фотографиями с женой.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, вероятно, снискал одобрение аудитории частыми публикациями с региональной статистикой по коронавирусу и своей дисциплинированностью: он до сих пор носит маску на важные встречи.

А врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин заполучил симпатии регулярными фотографиями себя и демонстрируемой солидарностью с трудящимися. Впрочем, ему в медийном продвижении ранее помог ирландский боец ММА Коннор Макгрегор.

Следом идут губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, давно известный успешным блогом в Instagram, а также глава Самарской области Дмитрий Азаров, у которого даже есть Twitter. Азаров, по скромному мнению корреспондента «Политики Сегодня», достоин первого места в рейтинге «Незыгаря» за харизму, позитивный настрой, лаконичность и тягу к здоровому образу жизни.

Лучше всего у глав российских регионов обстоят дела с публикацией фотографий, отмечает «Незыгарь». Их качество остается на высоком уровне. Средний балл по этому критерию составил 4,14 из 5.

А вот больше всего подписчиков, ожидаемо, у мэра Москвы Сергея Собянина — 849 тысяч человек. Правда, это только 7% от общего количества жителей столицы.

Худшими по версии «Незыгаря» оказались Instagram-профили главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова, губернатора Алтайского края Виктора Томенко, Свердловской области — Евгения Куйвашева, Белгородской области — Евгения Савченко и врио главы Архангельской области Александра Цыбульского.

По качеству контента Instagram-«аутсайдеры» не слишком отстают от лидеров, а вот отзывчивость по отношению к подписчикам действительно «хромает». Если в аккаунте того же Кувшинникова можно надеяться на ответ к своему комментарию, то в случае с Куйвашевым негативных комментариев слишком много. Все они остаются без ответа.

Но неотзывчивость в соцсетях — общая проблема всех глав регионов. Самый низкий средний балл по рейтингу — 0,53 из 5, — составил критерий обратной связи. Не менее проблематична и стратегия выборочных ответов на негативные комментарии пользователей.

За прошедший год значительно выросло количество губернаторов с аккаунтами в Instagram. Основной вклад принадлежит новым врио губернаторов. Все 13 новоявленных глав регионов открыли свои страницы в этой социальной сети, констатирует «Незыгарь».

Характерно, что абсолютное большинство губернаторов — 86% — ведут блоги в Instagram. За год этот показатель вырос аж на 25%. Единственным губернатором, который не использует современную соцсеть, остается глава Тамбовской области Александр Никитин.

В разных регионах есть разные предпочтения по используемым соцсетям, говорит Дмитрий Гусев — один из лучших политтехнологов России и президент консалтингового агентства Bakster-group. Например, на Дальнем Востоке популярны Instagram и WhatsApp, в Центральной России — Telegram и Viber. Неизменно одно: для современной региональной политики именно Instagram является необходимым инструментом, без которого едва ли возможно удержаться в губернаторском кресле. Такая складывается политическая культура в России: в США же политики чаще используют Facebook.

«У нас складывается традиция, что региональная власть общается с людьми напрямую через Instagram. Это не только важно, это один из главных источников прямого общения губернатора с людьми, двустороннего общения. Они задают губернатору прямые вопросы и ему приходится отвечать. Instagram нужен не только чтобы губернатор о чем-то информировал, в большинстве регионов происходит общение с главой региона. И людям это нравится», — рассказал Гусев корреспонденту «Политики Сегодня».

Но не стоит забывать: в подавляющем большинстве случаев Instagram-аккаунты губернаторов ведут политтехнологи и SMM-менеджеры, а не сами политики. Записи от первого лица, которые можно принять за искренность, чаще всего ее иллюзия. У глав региона слишком много дел для того, чтобы «зависать» в популярной соцсети.

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