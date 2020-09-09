Кедми назвал унизительным предложение Польши заменить СП-2

Пресс-секретарь польского кабмина Петр Мюллер в эфире местного телевидения заявил, что Варшава предложила Германии газопровод Baltic Pipe вместо «Северного потока — 2».

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной. Поэтому, если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», — сказал Мюллер.

Политический эксперт из Израиля Яков Кедми в комментарии kaskad.tv раскритиковал предложение Польши. По его мнению, магистральный газопровод из РФ в Германию через Балтийское море не заменить, поскольку Европа нуждается именно в российском газе.

«Надо обладать умственными способностями польского руководства, чтобы додуматься до подобной глупости и предложить ее кому-то! Северный поток-2 предназначен для поставок российского газа в Европу. Российского, как необходимого и по количеству и по цене», — высказался Яков Кедми.

Также эксперт напомнил об отсутствии собственного газа у Польши. Варшава, приступая к стройке Baltic Pipe, рассчитывала заменить российский газ импортом из Норвегии и США.

«У Польши нет газа и источников его поставки. Нечего им предложить! А их новая система поставок газа в Польшу предназначена для транспортировки норвежского газа с севера Европы в Польшу. Или сжиженного газа. Польское предложение это унижение для интеллигенции европейских газовых компаний», — подытожил Яков Кедми.

«Северный поток — 2» строит Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50% (до 950 миллионов евро каждый). Сдачу назначили на рубеж 2020–2021 годов.

Против газопровода активно выступают США, которые продвигают в Евросоюзе собственный сжиженный природный газ, а также Украина, Польша, Латвия и Литва. В декабре Вашингтон не только ввел санкции против «Северного потока — 2», но потребовал от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.

Хотя депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в интервью «Политике Сегодня» отмечал, что газопровод нужен Берлину больше, чем РФ. По его словам, энергетическая безопасность Германии зависит от «Северного потока — 2», поскольку страна останавливает атомные станции и выходит из угольной энергетики.