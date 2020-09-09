Правозащитник рассказал о шансах Ефремова остаться в "Воднике"

Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Осужденный может остаться в СИЗО "Водник", заявил правозащитник Иван Мельников.

Собеседник телеканала "360" отметил, что Ефремова могут оставить в Московском регионе, несмотря на отсутствие там колоний общего режима. В таком случае артиста поместят в следственный изолятор.

Мельников не исключил, что Ефремова не станут перевозить из СИЗО №5 "Водник", так как уголовное дело артиста получило широкий резонанс. Многих из Москвы направляют в рязанские и тверские тюрьмы, отметил правозащитник. Однако Ефремова однозначно не поместят в "черную колонию", так как к нему приковано повышенное внимание общества.