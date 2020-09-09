Американский бомбардировщик В-52 чуть не сбили рядом с Крымом

Рискованные полеты самолетов ВВС США вблизи российских границ чревато серьезными последствиями. Лишь профессионализм российских военных не допустил катастрофы, когда американский бомбардировщик В-52 слишком близко приблизился к Крыму.

Полет стратегического бомбардировщика В-52 к Крыму был зафиксирован силами ПВО Южного военного округа, на его перехват был отправлен Су-27. Как сообщают "Актуальные новости", ПВО были готовы сбить В-52, но этого не случилось, поскольку Ту-214Р, который находился тогда в воздухе, обеспечил оперативную связь между морскими и наземными силами ПВО и ВКС РФ.

Провокация российской системы ПВО входила в планы американцев, потому они и допустили столь опасную ситуацию, когда В-52 пролетел в полусотне километров от российской границы, чтобы увидеть реакцию ПВО России. Об этом со ссылкой на The Drive сообщает NEWS.ru.