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16:18   9 Сентября 2020
Армия

Племена восточной Сирии выразили поддержку президенту Башару Асаду

Племена восточной Сирии выразили поддержку президенту Башару Асаду

Старейшины и шейхи арабских племен восточной Сирии выразили свою поддержку президенту Башару Асаду на встрече в провинции Дейр-эз-Зора. Они планируют объединить установки и требования жителей региона, которые выступают против американской оккупации.

Политический орган сирийских племен свел в одно заявление все требования жителей восточной Сирии к вооруженным силам, контролирующим регион, пишет ФАН.

Сирийцы требуют обеспечить им достойные условия жизни, безопасность, а также добиться победы над терроризмом в провинции. Также старейшина деревни Мухеймида отметил, что племена Дейр-эз-Зора поддерживают законное сирийское правительство во главе с Асадом.

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Автор: Ирина Большунова
#сирия #башар асад #дейр-эз-зора

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