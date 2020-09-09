Племена восточной Сирии выразили поддержку президенту Башару Асаду

Старейшины и шейхи арабских племен восточной Сирии выразили свою поддержку президенту Башару Асаду на встрече в провинции Дейр-эз-Зора. Они планируют объединить установки и требования жителей региона, которые выступают против американской оккупации.

Политический орган сирийских племен свел в одно заявление все требования жителей восточной Сирии к вооруженным силам, контролирующим регион, пишет ФАН.

Сирийцы требуют обеспечить им достойные условия жизни, безопасность, а также добиться победы над терроризмом в провинции. Также старейшина деревни Мухеймида отметил, что племена Дейр-эз-Зора поддерживают законное сирийское правительство во главе с Асадом.