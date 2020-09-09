Навальный спросит Ярмыш и Певчих, зачем они его отравили

Находящийся на лечении в Германии блогер Алексей Навальный будет подозревать в "отравлении" своих соратников, уверен петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

20 августа Навальный попал в омскую больницу после того, как ему стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс Томск — Москва. Блогер впал в кому, после чего его вывезли на лечение в клинику "Шарите" (Германия). Немецкие врачи заявили, что Навальный якобы был отравлен, не предоставив при этом никаких доказательств. Недавно стало известно, что медики вывели блогера из комы.

В настоящее время в "Фонде борьбы с коррупцией" (признан иноагентом) продолжается борьба за лидерство. Журналисты издания "Накануне.Ru" поинтересовались у Пригожина, сможет ли Навальный после выздоровления вернуться на пост главы ФБК.

"Товарищи оппозиционеры, не делите шкуру неубитого медведя, вот Навальный вернется и даст вам по жопе. А затем устроит "чистку рядов партии" и заглянет в глаза Кире Ярмыш и Марии Певчих с вопросом: "Какого хрена вы меня отравили?"", — цитирует ответ Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее немецкие врачи заявили, что причиной госпитализации Навального якобы стал яд из группы "Новичок". Журналистам издания "Правда.ру" удалось выяснить, что попытаться расправиться с блогером мог его давний соратник, финансист ФБК Владимир Ашурков, который сбежал в Лондон. Спонсор остался недоволен махинациями Навального, которые обернулись многомиллионными исками и последующей ликвидацией ФБК. Изданию также стало известно, что вместе с блогером в Германию летела некая "переводчица" Мария Певчих, поддерживающая связь с беглыми олигархами Михаилом Ходорковским и Евгением Чичваркиным. С Ашурковым ее связывает длительное сотрудничество. Журналисты уверены, что именно Певчих могла стать исполнителем в деле Навального.