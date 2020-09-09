Вадим Карасев объяснил, почему ситуация с «Мотор Сич» играет против Украины

На международный инвестиционный имидж Украины оказывает исключительно негативное влияние перспектива обращения китайских инвесторов из Skyrizon в международный арбитраж, а также неспособность госструктур Украины разрешить конфликтную ситуацию с инвесторами ПАО «Мотор Сич».

Так изданию 112.ua эксперты прокомментировали намерения китайских инвесторов обратиться в международный арбитраж. Вместе с этим они потребовали от Украины возместить ущерб в размере 3,5 миллиарда долларов.

«У нас есть уникальный кейс, который доказывает беспомощность государства Украина. Нельзя было бросать на произвол 20 тысяч людей предприятия "Мотор Сич" в период, когда была свернута кооперация с Российской Федерацией», — заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Специалисты полагают, что экономические проблемы начались у «Мотор Сич» в 2014 году после разрыва производственной кооперации с Россией. Сегодняшние попытки Киева блокировать доступ инвесторов к управлению предприятием – это явный признак недальновидности украинских властей.

По мнению известного политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасева, ситуация с ПАО «Мотор Сич» показывает всему миру, что Украина не является переговоро- и договороспособной страной.

«Украинская власть не может продемонстрировать четкую экономическую или политическую стратегию, а постоянно лишь рефлексирует на окрики очередного "старшего стратегического партнера", будь то РФ как ранее, Вашингтон или Брюссель как сейчас. С Украиной невозможно выстраивать отношения на перспективу 10–20–30 лет как с предсказуемым партнером — это и есть главный фактор, блокирующий инвестиции в нашу страну», — объяснил эксперт.

Карасев обратил внимание, что Украина имела в запале три года с того момента, как СБУ через суд арестовало акции «Мотор Сич». За все прошедшее время Киев предпочел блокировать сделку вместо того, чтобы сформулировать понятные законные претензии инвесторам. Неоднозначную ситуацию можно было свободно разрешить за прошедшие три года, заверил политолог. Украина могла договориться с китайской стороной с помощью дипломатов и не доводить дело до иска в 3,5 миллиарда долларов. Собеседник 112.ua указал, что инвесторы из Китая, по сути, пригласили Украину за стол переговоров для урегулирования ситуации.

Законодательство Украины не устанавливает и не ограничивает определенный режим владения или покупки частными предприятиями даже несмотря на их отраслевую принадлежность. Именно поэтому в международном арбитраже Украина не сможет доказать законность своих действий. Страна должна будет возместить тот ущерб, который получил китайский инвестор. В будущем, остальных покупателей из-за рубежа может отпугнуть блокирование Киевом законной сделки по покупке акций ПАО «Мотор Сич».

«По бизнес-законодательству правда сейчас на китайской стороне. Подача иска в международный арбитраж приведет к тому, что они в этой ситуации выиграют», — добавил Карасев.

Напомним, деятельность завода «Мотор Сич» была остановлена в 2016 году, после того, как Служба безопасности Украины (СБУ), возбудила уголовное дело по статье «Диверсия» из-за продажи главой предприятия части акций китайским инвесторам. За прошедшие с того момента годы треть сотрудников были вынуждены уволиться, предприятие не модернизируется. На протяжении трех лет не проводятся акционерные собрания, при этом акционеры не получают дивидендов и не имеют возможности принять участия в управлении акционерным обществом.

Ранее СМИ со ссылкой на представителя компании Skyrizon сообщили, что инвесторы из Китая обвинили Украину в нарушении ею международных обязательств. В Пекине уверены, что Киев нарушил положения украино-китайского соглашения от 1992 года о поощрении и взаимной защите инвестиций. Сегодняшняя ситуация является противозаконной экспроприацией имущества, считают инвесторы Поднебесной.

В Китае оценили ущерб от действий Украины в 3,5 миллиарда долларов. Инвесторы призвали украинское Министерство юстиции создать рабочую группу для урегулирования ситуации с противозаконными арестами акций «Мотор Сич». Если этого не произойдет, Skyrizon обратится в международный арбитраж с требованием о компенсации убытков на вышеуказанную сумму.