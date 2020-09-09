Польский газопровод Baltic Pipe нельзя даже сравнивать с российским «Северным потоком-2», и разговоры о возможной альтернативе со стороны Польши – это просто лукавство.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков, комментируя заявление Польши о готовности предложить Германии альтернативу российскому СП-2.

С таким предложением ранее в эфире Польского телевидения выступил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер, заявивший, что их Baltic Pipe можно будет задействовать для доставки газа Германии вместо «Северного потока-2».

«Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной. Поэтому если такие потребности с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности», — заявил Мюллер.

По его словам, Варшава убеждена, что вопросы «энергетической безопасности Европы» нужно решать с «общеевропейским подходом», а российский газопровод, подчеркнул Мюллер, этому подходу «противоречит».

Напомним, строительство газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу планируется завершить к 2022 году. Мощность газопровода к настоящему моменту не разглашается, но в 2001 году сообщалось, что он будет пропускать не менее 5 миллиардов кубометров в год.

Комментируя идею польской стороны в эфире радио Sputnik, Игорь Юшков заявил, что Baltic Pipe нельзя даже рассматривать в качестве замены «Северному потоку-2», потому что эти газопроводы нельзя даже сравнивать.

«Baltic Pipe – это труба, максимальная мощность которой может достигать только 10 миллиардов кубов, а «Северный поток–2» – это 55 миллиардов кубов», — объяснил аналитик для начала.

Кроме того, добавил он ресурсная база польского газопровода очень ограничена. Baltic Pipe идет из Норвегии, где добычу газа не увеличивают, а вскоре будут наоборот сокращать. Потому что сейчас в Норвегии газ добывается на старых месторождениях, при этом новые норвежские месторождения газа в эксплуатацию не вводятся, и в их разработку даже не инвестируются средства, потому что, по мнению норвежцев, на газовом рынке Европы установилась слишком низкая цена на голубое топливо, а значит эти вложения не окупятся. То есть вопрос, чем будет заполняться польский газопровод, остается открытым, в то время как у «Северного потока-2» ресурсная база практически не ограничена.

Также Игорь Юшков напомнил, что самой Польше, которая с 2022 года планирует полностью отказаться от российского газа, самой едва будет хватать объема Baltic Pipe. Поэтому все заявления Варшавы о том, что Берлин сможет использовать их газопровод для своих нужд, это чистое лукавство.

«Baltic Pipe должен быть полностью загружен только для нужд Польши к 2022 году, потому что они заявляют, что откажутся от закупок российского газа. А чтобы чем-то его заменить, надо исключительно для Польши загрузить эту трубу. То есть там не будет лишних объемов, — заключил свои рассуждения Юшков. — Поэтому, как ни крути, это исключительно лукавое заявление».

Напомним, строительство российского газопровода «Северный поток-2», который проходит по дну Балтийского моря напрямую в Германию, должно было завершиться в декабре 2019 года, однако этому помешали введенные Соединенными Штатами Америки санкции против иностранных компаний участвующих в реализации проекта. Поддавшись давлению со стороны Вашингтона, иностранные компании отозвали со строительства свои суда-трубоукладчики, после чего Россия приняла решение достраивать газопровод своими силами из-за чего сроки его ввода в эксплуатацию сместились примерно на год.