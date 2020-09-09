Бойцы Чесноков и Малыгин отправились в Петербург на турнир M-1 Global

Профессионалы смешанных единоборств Виталий Чесноков и Вадим Малыгин сегодня отправились в Петербург, чтобы принять участие в престижном турнире М-1 Global в поддержку российского социолога Максима Шугалея. Мероприятие состоится 11 сентября.

Турнир М-1 Global пройдет на "Тинькофф-Арене", в нем примут участие бойцы со всей России и ближнего зарубежья, передает Федеральное агентство новостей.

Спортсмены клуба ММА "Север" Виталий Чесноков и Вадим Малыгин особенно тщательно готовились к участию в этом турнире, главная его цель – освобождение российского ученого Максима Шугалея, который был похищен террористами в Ливии, и до сих пор удерживается в неофициальной тюрьме "Митига" близ Триполи.

Участники турнира рассчитывают привлечь внимание общественности к ситуации, в которой оказались российский ученый Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан. Спортсмены заявили, что в этот раз выход на ринг будет особенным: независимо от того, кто победит, участники турнира внесут свой вклад в освобождение Максима Шугалея.