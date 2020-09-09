В России может появиться госстандарт по охране объектов высшего образования

Вопросами безопасности и охраны образовательных организаций предложили заняться межведомственной рабочей группе. Инициатива поступила министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

Специалисты по охранной деятельности предложили создание специальной ячейки, которая займется решением проблем по безопасности и охране образовательных организаций. При этом предполагается привлечение членов федеральных силовых и общественных организаций.

Письмо с соответствующей инициативой, как передает "Парламентская газета", направил главе министерства науки депутат Госдумы Анатолий Выборный. По его мнению, в настоящее время охрана объектов образования стала главной проблемой на фоне террористических угроз. По его словам, сегодня в законодательстве нет единых стандартов, которые бы регламентировали этот вопрос.