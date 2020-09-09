Россия прольет свет на темную сторону Луны с помощью нового аппарата

В октябре 2021 года Россия планирует отправить в космос аппарат «Луна-25», который приземлится на поверхность единственного спутника Земли. Эксперты западного издания The Hill считают, что миссия придаст новый импульс развитию космической отрасли РФ и вернет страну в космическую гонку впервые с середины 1970-х годов.

«Луна-Глоб»

Работа над спускаемым аппаратом началась в 2005 году. В течение восьми лет проект носил название «Луна-Глоб», однако в 2013 году второе слово заменили на цифру 25. Такое решение связано с предшественником зонда, аппаратом «Луна-24», который стал последней межпланетной станцией для исследования Луны. СССР осуществил эту программу еще в 1976 году.

Россия не претендовала на подобные лунные проекты, однако «Луна-25» поможет стране вновь встать наравне с такими покорителями космического пространства, как Китай или США, пишет The Hill. В октябре 2021 года на спутник Земли будет запущен спускаемый аппарат, а еще через год — орбитальный.

Миссия поможет подготовить несколько площадок, на которые смогут приземлиться другие российские зонды. Также «Луна-25» будет исследовать поверхность космического объекта и летучие вещества, которые остались на нем после комет.

Эти соединения и молекулы находятся на так называемом Южном полюсе Луны, куда не попадает солнечный свет, из-за чего область является, по сути, «природным холодильником». В нем хранятся вещества, в том числе и вода, которую кометы пронесли с собой через космическое пространство. До дна некоторых кратеров Южного полюса Луны солнечный свет не доходил никогда. Именно туда и направятся российские исследовательские аппараты.

Преемственность поколений

В беседе с «Политикой Сегодня» общественный деятель и организатор интернет-сообщества «Советский Космос» Максим Цуканов объяснил, что «Луна-25» не просто вернет Россию в гонку за покорение спутника нашей планеты, но и ознаменует собой новую эру научных открытий страны в области исследования космоса.

«Последней автоматической межпланетной станцией для исследования Луны стала "Луна-24". Тогда, в 1976 году, она доставила на землю грунт со спутника. Причем впервые с момента начала освоения космоса советские ученые доказали, что на Луне есть вода. Аппарат обнаружил ее методом бурения поверхности. Мне кажется, что "Луна-25" станет для новой России началом новой эпохи освоения этого небесного тела», — заявил эксперт.

Приостановка освоения космоса после распада Советского Союза сильно огорчила многих исследователей, рассказал Цуканов. В этом плане «Луна-25» станет символом «пробуждения» страны для последующих научных открытий.

Эксперты The Hill полагают, что спускаемый аппарат позволит России конкурировать с Китаем, который в 2021 году уже намерен строить исследовательские базы на Луне. Поднебесная осуществляет серию миссий «Чанъэ». В настоящий момент на спутнике Земли находится планетоход «Чанъэ-4», который ранее совершил посадку на обратной стороне Луны.

В дальнейшем Пекин планирует запустить «Чанъэ-8» — проект, в ходе которого китайские космонавты построят лунную научно-исследовательскую базу. Цуканов обратил внимание, что своими успехами Китай обязан советской космонавтике.

«Обогнать китайцев мы, конечно, вряд ли сможем так быстро. "Луна-25" — это, скорее, шаг послесоветской России к освоению Луны. Но все то, что сейчас делает Китай, в свое время было сделано в Советском Союзе. За исключением высадки на обратной стороне Луны они ничего нового не придумали. К примеру, несколько лет назад они посадили луноход на поверхности спутника. Но СССР сделали это еще 50 лет назад с "Луноходом-1"», — напомнил он.

С Цукановым согласился популяризатор космонавтики Виталий Егоров (блогер Zelenyikot). По его словам, журналисты The Hill напрасно говорят о «возвращении» России в гонку по освоению космоса, ведь она ее не покидала:

«У нас есть мощная пилотируемая космонавтика, есть даже своя космическая обсерватория – "Спектр-РГ" (предназначена для построения полной карты Вселенной – прим. ред.). Поэтому Россия по-прежнему обладает всеми возможностями для космической деятельности, которую позволяют нам законы физики. А "Луна-25" — это такая демонстрационно-образовательная программа, после которой Россия займется более сложными проектами», — сообщил Егоров.

«Маск-16,5»

Запуск «Луны-25» сможет уравнять силы двух крупных космических компаний: «Роскосмоса» и SpaceX. Ранее стало известно, что владелец последней, предприниматель Илон Маск за один день потерял почти пятую часть своего состояния. Из-за того, что акции Tesla резко подешевели, всемирно известный покоритель космоса недосчитался 16,5 миллиарда долларов.

Максим Цуканов посетовал, что многие люди считают Маска практически первооткрывателем космоса. На самом деле, его заслуги сложно назвать «прорывными», подчеркнул общественник.