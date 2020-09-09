Участники движения АУЕ приговорены к реальным срокам в Екатеринбурге

Участники запрещенного в РФ экстремистского движения АУЕ впервые в России приговорены к реальным срокам.

Суд Екатеринбурга приговорил организатора сообщества Николая Бабарика к 7 годам заключения в колонии общего режима, участник движения Артем Зуев осужден на 3 года и 9 месяцев, а жена Бабарика получила условный срок.

Участники запрещенного в РФ движения осуждены за организацию экстремистского сообщества, призывы к экстремизму и возбуждение ненависти.

Верховный суд РФ 17 августа признал движение "Арестантское уголовное единство" экстремистским и запретил его деятельность на территории России.