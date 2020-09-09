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15:27   9 Сентября 2020
Наука

Правильное употребление воды может защитить от инфаркта

Правильное употребление воды может защитить от инфаркта

Достаточное употребление воды в сутки препятствует риску возникновения инфаркта, сообщила врач Наталья Пугачева. Жидкость нужно пить небольшими порциями.

Недостаток воды в организме является причиной различных проблем со здоровьем и влияет на раннее старение. Ежедневно человеку рекомендуется пить не более двух литров воды, за исключением случаев, когда у людей есть нарушения. Тогда врачи разрабатывают для пациента специальный питьевой режим.

Необходимое количество жидкости нужно равномерно распределить на день и пить ее небольшими порциями. Жидкость оказывает положительный эффект на деятельность почек и останавливает возникновение отеков. Недостаточное количество воды в организме увеличивает шансы образования тромбов, которые вызывают инфаркт и инсульт. Кардиолог Роман Урсов рассказал о самом опасном виде инфаркта, сообщает телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#здоровье #вода #инфаркт

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