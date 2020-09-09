Бригадный генерал Эрдоган скончался в Идлибе от сердечного приступа

Бригадный генерал Сезгин Эрдоган, который руководил группировкой войск Турции в сирийской провинции Идлиб, скоропостижно скончался от сердечного приступа. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

Сезгин Эрдоган, который находился в Идлибе, внезапно почувствовал недомогание и был немедленно госпитализирован, однако спасти его не удалось.

В оборонном ведомстве Турции назвали бригадного генерала "мучеником", отметив, что он скончался во время несения службы.

Сезгин Эрдоган руководил учебным центром турецких горных командос в Стамбуле. В августе 2019 года он был назначен командующим силами Турции в сирийской провинции Идлиб, передает Федеральное агентство новостей.

Турция ввела войска на неподконтрольную Дамаску территорию Идлибской зоны деэскалации согласно Сочинским и Московским соглашениям. Анкара в ходе сирийского конфликта активно поддерживала противников законного правительства САР во главе с президентом Башаром Асадом. Однако Москве удалось дипломатическим путем включить Турцию в процесс мирного урегулирования сирийского кризиса.