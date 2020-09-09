Распространителей фейка о сбитом летчике призвали перепроверять информацию

Российские СМИ растиражировали вброс из социальных сетей о якобы потерпевшем крушение российском истребителе МиГ-29 в Ливии. Автор Telegram-канала Fighterbomber призвал журналистов "не быть идиотами" и проверять информацию перед публикацией.

Видеозапись, на которой русскоговорящий пилот якобы катапультируется в пустынной местности и ждет спасательную бригаду, опубликовал этот же канал 8 сентября. Спустя некоторое время такие СМИ, как Lenta.ru, "Корреспондент", "Московский комсомолец" и другие, начали распространять информацию о том, что это пилот сбитого в Ливии российского МиГ-29. При этом сообщений о самом крушении нет. Более того, на видео нет ничего, что могло бы указать на МиГ-29 или Ливию.

Telegram-канал Fighterbomber раскритиковал тиражирующие вбросы СМИ и объяснил, почему публикации о подбитии МиГ-29 в Ливии — фейк.

"Любой материал показывается под тем углом, который им нужен. И если каких-то деталей не хватает для картинки под нужным ракурсом, они, не моргнув глазом, выдумывают их на ходу и приписывают", — заявил автор канала.

Он отметил, что журналисты проявили абсолютную безграмотность в вопросах боевого пилотирования и спасения потерпевших крушение летчиков. Так, он рассказал об отсутствии летного комбинезона у летчика, о неправильно настроенной аварийной радиостанции и несоблюдении правил при катапультировании в зоне боевых действий. В завершение автор канала призвал журналистов, которые распространяют подобные "новости", лишний раз "переспросить", чтобы "не выглядеть идиотами".