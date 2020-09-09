В транспортной полиции объяснили, почему сложно найти лжеминеров

Во время подъема заболеваемости коронавирусом объекты транспортной инфраструктуры захлестнула волна ложных сообщений о минировании. Как сообщил заместитель начальника ГУТ МВД России Александр Бревнов, с марта 2020 года зарегистрировано 845 таких сообщений.

«Бывали дни, когда нам поступало 40–50 ложных сообщений о минировании объектов транспортной инфраструктуры. За 7 месяцев таких сообщений поступило 845», — рассказал Бревнов на форуме «Безопасность на транспорте».

При этом раскрываемость составила менее 5%.

«Всего в 42 случаях виновные лица были установлены. Такая низкая раскрываемость связана с тем, что сообщения поступали по электронной почте, а ip-адреса находятся в иностранных государствах», — отметил Бревнов.

Злоумышленники начали массово рассылать сообщения о минировании различных объектов в России с ноября 2019 года. Угрозы рассылались по электронной почте. С марта 2020 года начали поступать сигналы об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными. ФСБ России заявляла о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых осуществлялась рассылка.