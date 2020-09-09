Кремль подтвердил выступление Путина на ГА ООН в видеоформате

Кремль подтвердил выступление президента РФ Владимира Путина на 75-й сессии Генассамблеи ООН в видеоформате. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, не только Путин, но и многие другие лидеры не поедут на заседание в Нью-Йорк, о чем была договоренность с председательствующей стороной.

"Председательствующая сторона приняла решение выступить с инициативой, чтобы главы государств и правительств записали свои выступления, которые будут опубликованы на Генеральной ассамблее", — рассказал Песков журналистам.

В своем выступлении Путин уделит особое внимание пандемии коронавируса, которая в 2020 году бросила вызов всему миру. Также Песков добавил, что президент сам сообщит журналистам, будет ли он ставить прививку от коронавируса перед международными мероприятиями.

Песков сообщил, что прямая линия с Владимиром Путиным в традиционном формате в этом году не состоится, пишет "Царьград".