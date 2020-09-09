Новые пешеходные переходы появились в Невском районе Петербурга

Власти Санкт-Петербурга организовали шесть новых переходов через дорогу в Невском районе, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Пешеходные переходы находятся на улице Коллонтай и Караваевской, на Прямом проспекте и бульваре Красных Зорь. Также новые зебры пересекают улицы Пинегина и Ткачей и проходят между Слободской и Глазурной. Переходы не регулируются светофорами. За этот год планируют создать 71 новый пешеходный переход в Санкт-Петербурге. На данном этапе 75% работы выполнено. Дата завершения обустройства зебр для безопасного перехода граждан через дорогу назначена на 20 октября.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил о необходимости модернизировать освещение в районах города. За два года современное световое оборудование поменяли на 50 улицах. Также градоначальник сообщил, что кинотеатры и фудкорты города возобновят работу с 12 сентября, передает телеканал "360".