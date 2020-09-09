Политолог объяснил номинацию Трампа на Нобелевскую премию

Действующий президент США Дональд Трамп много сделал для урегулирования многолетних проблем на Ближнем Востоке. Таким мнением поделился политолог Евгений Минченко.

По информации телеканала "360", эксперт отметил, что за все время пребывания на посту лидера Соединенных Штатов глава Белого дома не развязал ни одной войны. Минченко считает, что Трамп достиг прогресса по палестинской проблематике и содействовал диалогу Северной и Южной Кореи.

"Трамп раз примерно в тысячу более достоин Нобелевской премии мира, чем Обама", — добавил политолог.

Однако Минченко полагает, что Трамп имеет не так много шансов на получение престижной премии. Эксперт напомнил, что награда давно стала политизированной.