Назван осенний овощ для снижения холестерина в организме

Красная свекла богата витаминами и питательными веществами, которые способствуют выведению из организма "плохого" холестерина и необходимы для здоровья.

В составе свеклы содержатся витамины группы А и С, фосфор, железо, кальций и другие необходимые для здоровья вещества. Регулярное употребление продукта поможет очищению организма от различных токсинов и вредного холестерина. Овощ необходимо включать в рацион людям, которые страдают от проблем с давлением и избыточного сахара в крови. Также свекла понижает шансы возникновения онкологических заболеваний.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как осенний овощ влияет на организм человека, передает телеканал "360". Она внесла свеклу в перечень продуктов, обладающих омолаживающими и восстанавливающими свойствами.