Актриса Анастасия Макеева перестала скрывать развод с третьим мужем

Российская телеведущая и актриса Анастасия Макеева призналась, что в настоящий момент она находится в "свободном плавании". Знаменитость долго скрывала свой развод с третьим мужем — адвокатом Александром Саковичем.

Теперь Макеева наконец раскрыла факт расставания с супругом, а также назвала причины развода. Разлад в семье произошел по причине угасших чувств.

"Люди друг друга разлюбили, стало плохо, это же не страшно. Это же не крест", — объяснила артистка в интервью "Пятому каналу".

На развод супружеская пара подала еще зимой, в начале года. Однако поначалу они решили не афишировать информацию о семейном разладе. Еще весной Макеева заявляла в прессе, что в их отношениях все в порядке. После того, как Сакович засветился в компании российской актрисы Екатерины Седик, в интернете появились новые слухи. Именно из-за того, что экс-супруга начали обвинять в изменах, Макеева решила раскрыть общественности правду.