США оснастили истребители F-35 Японии ракетами «политической» дальности

Японские истребители F-35 с ракетами большой дальности, запускаемыми вне зоны поражения ПВО, заставят Китай и Россию серьезно понервничать. Об этом написал обозреватель Forbes Майкл Пек со ссылкой на данные японских СМИ.

Министерство обороны Японии к марту 2022 года планирует закупить ракеты для F-35. По словам Майкла Пека, если у истребителя появляются ракеты большой дальности, тогда вероятный противник не только начинает нервничать, но и может «от страха нажать на спусковой крючок».

«Самолеты ВВС сил самообороны Японии, вылетев с авиабаз в Титосэ, Мисаве, Комацу, Цуики и Нахе, смогут произвести пуски ракет, способных достичь территории Северной Кореи, Китая и России», — говорится в материале Japan Times.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился, что ракеты большой дальности смогут пройти российские системы защиты воздушного пространства.

«У нас есть системы, которые позволяют нам защищать воздушное пространство РФ перекрытием. У нас система состоит их трех колец основных. Это по границе РФ, центральная зона и зона вокруг Москвы, поэтому, если допустим, что какая-то ракета проходит первую зону, то вторую и третью она точно не пройдет», — разъяснил депутат.

Япония намерена закупить ракеты Joint Strike Missile, разрабатываемые норвежской оборонной компанией Kongsberg и американской военной корпорацией Raytheon. Выбор обусловлен тем, что габариты других ракет не вмещает бомбовый отсек F-35.

При этом, по информации военно-промышленной компании США, JSM как раз и «является единственной крылатой ракетой пятого поколения, предназначенной для размещения во внутреннем отсеке вооружения самолета F-35A».

Шерин считает, что таким образом Япония осваивает оборонный бюджет, а не вынашивает планы ударить по российским кораблям или авиабазам, оставаясь незамеченной. К тому же торговля системами вооружения — существенная статья доходов американской экономики, поэтому продажа JSM удовлетворит потребности как Токио, так и Вашингтона. Сделка важна и с политической точки зрения, отметил парламентарий:

«Чтобы не терять голоса избирателей, президенту США необходимо обеспечивать государственными оборонными заказами предприятия. Как таковой целесообразности в этих ракетах нет и никого этим ракетами напугать они не смогут», — добавил депутат.

Китайские и российские военные стратеги знают, что такое внезапное нападение со стороны Японии, так как сталкивались с такой ситуацией в XX веке, пишет Майкл Пек. Поэтому Пекину и Москве придется учитывать возможность удара японскими F-35 в случае возникновения кризиса. Однако Шерин уверен, что причин для беспокойства нет.

«Конечно, такие ракеты высокоточные, с хорошей электроникой. Они очень дорого стоят, поэтому вся задача заключается только в том, чтобы обеспечить заказ, а когда возникает вопрос: зачем нам нужны эти ракеты? Ну, чтобы заставить понервничать Россию и Китай. Мы уже нервничаем много десятилетий, но ничего от этого не происходит», — улыбнулся депутат.

Владивосток, где разместили военно-морскую базу Тихоокеанского флота РФ, находится в 800 км от японской авиабазы в Титосэ. Шанхай находится на удалении 800 км от военно-воздушной базы в Нахе на острове Окинава.

Теоретически малозаметный F-35 с ракетами JSM дальностью 500 км может ударить по кораблям и авиабазам, находясь за пределами досягаемости как российских, так и китайских систем ПВО. Но Шерин усомнился, что истребители с ракетами изменят баланс военных сил в Тихоокеанском регионе.

«Баланс никак не изменится. Никак не повлияет. Если, допустим, у той или иной стороны есть уверенность в том, что она превосходит в военном плане противоборствующую сторону, то, как правило, об этом не предупреждают, а применяют», — подытожил депутат.