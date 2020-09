США оснастили истребители F-35 Японии ракетами «политической» дальности

Японские истребители F-35 с ракетами большой дальности, запускаемыми вне зоны поражения ПВО, заставят Китай и Россию серьезно понервничать. Об этом написал обозреватель Forbes Майкл Пек со ссылкой на данные японских СМИ.

Министерство обороны Японии к марту 2022 года планирует закупить ракеты для F-35. По словам Майкла Пека, если у истребителя появляются ракеты большой дальности, тогда вероятный противник не только начинает нервничать, но и может «от страха нажать на спусковой крючок».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «Политикой Сегодня» усомнился, что ракеты большой дальности смогут пройти российские системы защиты воздушного пространства.

Япония намерена закупить ракеты Joint Strike Missile, разрабатываемые норвежской оборонной компанией Kongsberg и американской военной корпорацией Raytheon. Выбор обусловлен тем, что габариты других ракет не вмещает бомбовый отсек F-35.

При этом, по информации военно-промышленной компании США, JSM как раз и «является единственной крылатой ракетой пятого поколения, предназначенной для размещения во внутреннем отсеке вооружения самолета F-35A».

Шерин считает, что таким образом Япония осваивает оборонный бюджет, а не вынашивает планы ударить по российским кораблям или авиабазам, оставаясь незамеченной. К тому же торговля системами вооружения — существенная статья доходов американской экономики, поэтому продажа JSM удовлетворит потребности как Токио, так и Вашингтона. Сделка важна и с политической точки зрения, отметил парламентарий:

Китайские и российские военные стратеги знают, что такое внезапное нападение со стороны Японии, так как сталкивались с такой ситуацией в XX веке, пишет Майкл Пек. Поэтому Пекину и Москве придется учитывать возможность удара японскими F-35 в случае возникновения кризиса. Однако Шерин уверен, что причин для беспокойства нет.

Владивосток, где разместили военно-морскую базу Тихоокеанского флота РФ, находится в 800 км от японской авиабазы в Титосэ. Шанхай находится на удалении 800 км от военно-воздушной базы в Нахе на острове Окинава.

Теоретически малозаметный F-35 с ракетами JSM дальностью 500 км может ударить по кораблям и авиабазам, находясь за пределами досягаемости как российских, так и китайских систем ПВО. Но Шерин усомнился, что истребители с ракетами изменят баланс военных сил в Тихоокеанском регионе.

