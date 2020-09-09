В Петербурге завершил работу Международный форум «Безопасность на транспорте»

В Петербурге завершил работу X Международный форум «Безопасность на транспорте». За два дня на полях форума состоялось более 20 деловых мероприятий, посвященных вопросам обеспечения безопасности транспортного комплекса, безопасности дорожного движения и борьбы с терроризмом. В дискуссионном блоке выступили 150 спикеров и экспертов, а общее количество участников форума превысило 600 человек из 42 регионов России.

«В 2020 году перед отраслью, связанной с обеспечением безопасности на транспорте, появился новый вызов — угроза массового распространения особо опасных вирусов. И мы должны его учитывать при реализации мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте», - подчеркнул заместитель руководителя федеральной службы по надзору в сфере транспорта Андрей Шнырев.

В поддержку деловой программы на площадке конгресс-центра «ЭКСПОФОРУМ» в течение двух дней работала масштабная выставка. В смотре достижений для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности транспортной инфраструктуры приняли участие ведущие компании и предприятия, предлагающие современные технологические решения и специализированное оборудование.

По окончании блока деловых мероприятий участники форума отправились на крупнейшие объекты транспортной инфраструктуры северной столицы - аэропорт Пулково, Петербургский метрополитен, пассажирский порт Санкт-Петербург «Морской фасад», автовокзал Пассажиравтотранс, а также единый центр аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», где для них организовали практические занятия по обеспечению транспортной безопасности.

Партнером Х Международного форума «Безопасность на транспорте» выступило ПАО «МегаФон». Сессию «БДД. Как сделать дороги безопасными?» поддержала группа компаний «Урбантех».