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13:58   9 Сентября 2020
Общество

Юрист: даже самые терпеливые спонсоры не видят перспектив в Навальном

Юрист: даже самые терпеливые спонсоры не видят перспектив в Навальном

Даже самые терпеливые инвесторы не видят в блогере Алексее Навальном никаких перспектив, заявил юрист Антон Сорвачев.

По словам эксперта, это могло произойти, поскольку уже пять лет блогер "топчется на одном месте", а его проекты не принесли никому из спонсоров никакой выгоды. "Фонд борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) ведет активную деятельность только в медиапространстве, принимая участие в различных скандалах.

То, что делает Навальный, под силу любому журналисту, заявил Сорвачев в беседе с iReactor.

"Вкладываться в оппозиционного журналиста так же, как и в оппозиционного политика, это непрофитно. Потому что оппозиционный журналист, в отличие от оппозиционного политика, никогда к власти не придет и вас к кормушке не пропустит", — подытожил Сорвачев.

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Автор: Илья Романович
#навальный #запад #спонсоры

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