Юрист: даже самые терпеливые спонсоры не видят перспектив в Навальном

Даже самые терпеливые инвесторы не видят в блогере Алексее Навальном никаких перспектив, заявил юрист Антон Сорвачев.

По словам эксперта, это могло произойти, поскольку уже пять лет блогер "топчется на одном месте", а его проекты не принесли никому из спонсоров никакой выгоды. "Фонд борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) ведет активную деятельность только в медиапространстве, принимая участие в различных скандалах.

То, что делает Навальный, под силу любому журналисту, заявил Сорвачев в беседе с iReactor.