Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:55   9 Сентября 2020
Общество

Член ОНК рассказала о бодром расположении духа у Ефремова в СИЗО

Член ОНК рассказала о бодром расположении духа у Ефремова в СИЗО

Артист Михаил Ефремов чувствует себя хорошо, настроение у него не подавленное, заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

После суда Ефремова доставили в СИЗО №5 "Водник". Его поместили в камеру с двумя мужчинами, один из которых россиянин, а другой — гражданин Белоруссии, заявила Литвинович в беседе с журналистами.

На условия в СИЗО актер не жалуется. В камере, где он сидит, недавно был сделан ремонт. В целом Ефремов чувствует себя хорошо и относится к сложившейся ситуации философски, подытожила член ОНК.

Накануне, 8 сентября, суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, пишет информационное агентство "Невские Новости".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сизо #условия #ефремов #онк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...