Артист Михаил Ефремов чувствует себя хорошо, настроение у него не подавленное, заявила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

После суда Ефремова доставили в СИЗО №5 "Водник". Его поместили в камеру с двумя мужчинами, один из которых россиянин, а другой — гражданин Белоруссии, заявила Литвинович в беседе с журналистами.

На условия в СИЗО актер не жалуется. В камере, где он сидит, недавно был сделан ремонт. В целом Ефремов чувствует себя хорошо и относится к сложившейся ситуации философски, подытожила член ОНК.

Накануне, 8 сентября, суд приговорил актера к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП, пишет информационное агентство "Невские Новости".