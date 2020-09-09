Сатановский рассказал, как Россия разрушила «удушающую» стратегию США

Еще недавно Соединенные Штаты Америки были уверены, что «Берут за глотку» Россию, и теперь им очень не нравится, что Москва своими решительными действиями разрушила их планы.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил российский политолог Евгений Сатановский, по словам которого никто в России не собирается и не хочет воевать с Америкой, но нам приходится ускоренными темпами развивать вооружение в ответ на агрессивную политику самих Штатов.

США, напомнил Сатановский, это самая богатая и самая агрессивная страна в современном мире, к тому же она вооружена до зубов и единственная на всей планете имеет возможность уничтожить Россию. Однако и наша страна, со своей стороны, также является единственной, кто способен стереть Штаты с лица земли. И такой Россию сделала «построенная на ахинее» агрессивная американская политика, из-за которой Москва была вынуждена в последние годы решительнее действовать в геополитике, а также стремительно развивать и внедрять передовые программы вооружения.

«В какой-то момент эти ребята нарушили все. Вышли их всех договоров и в какой-то момент, как им казалось, начали брать нас за глотку. Крым в их глазах уже был базой НАТО, а их подлодки уже ходили любыми путями по Баренцеву морю, — напомнил Сатановский. — Но никто не хочет сидеть в Москве, когда с севера и с юга пять минут подлетного времени ракеты».

Именно поэтому, считает политолог, теперь американское руководство так недовольно и новейшим российским оружием, и нашими космическими программами, которые лишают их возможности «удушить» и обезоружить Россию, окружив ее своими военными базами, с которых под удар были бы поставлены все стратегические возможности Москвы ответить на возможный ядерный удар.

Однако в России никто не стремится к полномасштабной войне с США, так как у нас понимают, что это грозило бы взаимным уничтожением друг друга. Все претензии Москвы, отмечает Сатановский, направлены только американскому истеблишменту с его агрессивной антироссийской риторикой, а по отношению к простым американцам, в число которых к тому же входит большое количество наших бывших соотечественников, выходцев из бывших советских республик, у России нет никаких претензий.

«Если бы Америка вела бы себя хотя бы по уму, нам бы это (современное вооружение) не понадобилось. Потому что никто не хочет воевать с Америкой. Да, иногда очень хочется дать по сусалам, стереть в порошок весь этот Конгресс. Но воевать… Да там наши! – заявил политолог. — Там живет несколько миллионов выходцев из нашей страны и бывшего СССР. Но они чем виноваты? Американцы в чем виноваты? Пашут себе и пашут».

Напомним, в последнее время значительно участились случаи провокационных полетов американских военных самолетов у российских границ – вблизи Калининградской области, над акваториями Черного и Балтийского морей. Российские истребители регулярно поднимаются в небо для перехвата американских и натовских самолетов у границ РФ, действуя при этом строго в рамках международных правил использования воздушного пространства, что, однако, не мешает Соединенным Штатам так же регулярно обвинять российских летчиков в «небезопасном и агрессивном» поведении.