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14:34   9 Сентября 2020
Весь мир

Сатановский рассказал, как Россия разрушила «удушающую» стратегию США

Сатановский рассказал, как Россия разрушила «удушающую» стратегию США

Еще недавно Соединенные Штаты Америки были уверены, что «Берут за глотку» Россию, и теперь им очень не нравится, что Москва своими решительными действиями разрушила их планы.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил российский политолог Евгений Сатановский, по словам которого никто в России не собирается и не хочет воевать с Америкой, но нам приходится ускоренными темпами развивать вооружение в ответ на агрессивную политику самих Штатов.

США, напомнил Сатановский, это самая богатая и самая агрессивная страна в современном мире, к тому же она вооружена до зубов и единственная на всей планете имеет возможность уничтожить Россию. Однако и наша страна, со своей стороны, также является единственной, кто способен стереть Штаты с лица земли. И такой Россию сделала «построенная на ахинее» агрессивная американская политика, из-за которой Москва была вынуждена в последние годы решительнее действовать в геополитике, а также стремительно развивать и внедрять передовые программы вооружения.

«В какой-то момент эти ребята нарушили все. Вышли их всех договоров и в какой-то момент, как им казалось, начали брать нас за глотку. Крым в их глазах уже был базой НАТО, а их подлодки уже ходили любыми путями по Баренцеву морю, — напомнил Сатановский. — Но никто не хочет сидеть в Москве, когда с севера и с юга пять минут подлетного времени ракеты».

Сатановский рассказал, как Россия разрушила «удушающую» стратегию США

Именно поэтому, считает политолог, теперь американское руководство так недовольно и новейшим российским оружием, и нашими космическими программами, которые лишают их возможности «удушить» и обезоружить Россию, окружив ее своими военными базами, с которых под удар были бы поставлены все стратегические возможности Москвы ответить на возможный ядерный удар.

Однако в России никто не стремится к полномасштабной войне с США, так как у нас понимают, что это грозило бы взаимным уничтожением друг друга. Все претензии Москвы, отмечает Сатановский, направлены только американскому истеблишменту с его агрессивной антироссийской риторикой, а по отношению к простым американцам, в число которых к тому же входит большое количество наших бывших соотечественников, выходцев из бывших советских республик, у России нет никаких претензий.

«Если бы Америка вела бы себя хотя бы по уму, нам бы это (современное вооружение) не понадобилось. Потому что никто не хочет воевать с Америкой. Да, иногда очень хочется дать по сусалам, стереть в порошок весь этот Конгресс. Но воевать… Да там наши! – заявил политолог. —  Там живет несколько миллионов выходцев из нашей страны и бывшего СССР. Но они чем виноваты? Американцы в чем виноваты? Пашут себе и пашут».

Сатановский рассказал, как Россия разрушила «удушающую» стратегию США

Напомним, в последнее время значительно участились случаи провокационных полетов американских военных самолетов у российских границ – вблизи Калининградской области, над акваториями Черного и Балтийского морей. Российские истребители регулярно поднимаются в небо для перехвата американских и натовских самолетов у границ РФ, действуя при этом строго в рамках международных правил использования воздушного пространства, что, однако, не мешает Соединенным Штатам так же регулярно обвинять российских летчиков в «небезопасном и агрессивном» поведении.

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Автор: Александр Люблинский
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