"Умное голосование" в Томске поддержали "провальные" кандидаты

Признанный иноагентом ФБК представил кандидатов, которые получили поддержку "Умного голосования" в Томске. В их числе оказались совершенно неопытные и неавторитетные "политики", сообщают в Сети.

Как пишет Telegram-канал "Фонд бабла с коррупцией", в смонтированном ролике информация о кандидатах подается коротко и не раскрывает сведений, которые должны знать избиратели. Например, в число кандидатов "Умного голосования" попал Артем Канарев, который в 2019 году с треском провалился на выборах в Совет депутатов Зональненского сельского поселения, заняв последнее место в списке из девяти человек. Он же являлся координатором организации-иноагента "Голос" в Томской области.

Еще одним кандидатом от УГ стал Александр Цин-Дэ-Шань, который раньше никогда не вел избирательных кампаний, а представляемую им партию "Новые люди" критиковал менеджер проектов ФБК Леонид Волков, называя ее фейковой.

Кроме того, в список от "Умного голосования" попала Ксения Фадеева, которая до сих пор не представила никакой предвыборной программы, но активно собирает деньги со сторонников на избирательную кампанию.

"Царьград" сообщил, что система "Умное голосование", которую активно продвигал блогер Алексей Навальный, была придумана ЦРУ и опробована во время выборов в Египте в начале 90-х.