Глава Молдавии идет на второй срок на выборах в ноябре

Молдавский лидер Игорь Додон собирается баллотироваться на второй президентский срок на выборах 1 ноября. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) инициативной группы, которая займется сбором подписей в его поддержку.

По его словам, после многочисленных консультаций с гражданами страны, убедившись в их поддержке, он принял решение баллотироваться на второй срок.

"Нашей стране нужен лидер, который будет проводить взвешенную внешнюю политику, не допустит реванша олигархов, сохранит нейтралитет, будет поддерживать межнациональный мир", — подчеркнул Додон.

Ранее глава Молдавии заявил, что страна намерена отправить в Россию запрос на получение российской вакцины от COVID-19.