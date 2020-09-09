ОСК продолжит разработку подлодок проектов "Калина" и "Хаски"

Разработка атомной подводной лодки "Хаски" и дизель-электрической подлодки проекта "Калина" продолжается в Объединенной судостроительной корпорации. Об этом заявил глава ОСК Алексей Рахманов.

Подводные лодки проектов "Хаски" и "Калина" относятся к пятому поколению субмарин, отличающихся от предыдущих малым уровнем шума и покрытием, поглощающим сигналы гидролокаторов. Как передает "Российская газета" со ссылкой на РИА Новости, глава ОСК Алексей Рахманов отметил, что разработка эти подлодка продолжается в инициативном порядке.

АПЛ "Хаски" появится в двух вариантах: с противолодочными "Калибрами" и с гиперзвуковыми противокорабельными "Цирконами". Особенность "Калины" в том, что на ней будет установлен воздухонезависимый двигатель, а вооружена она будет "Калибрами".