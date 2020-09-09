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13:32   9 Сентября 2020
Политика

МИД РФ выступил за начало диалога Минска с общественно-политическими силами

МИД РФ выступил за начало диалога Минска с общественно-политическими силами

Российская Федерация считает, что существует возможность для общей платформы ведения диалога между правительством Белоруссии и общественно-политическими силами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом министр иностранных дела России рассказал на пресс-конференции, передает ТАСС.

"Мы выступаем последовательно за то, чтобы в Белоруссии был начат диалог между правительством и представителями широких общественных кругов, профсоюзов, студенчества и различных политических общественных движений", — отметил Лавров.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко в скором времени приедет в Москву, сообщал телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#лавров #белоруссия #мид рф

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