МИД РФ выступил за начало диалога Минска с общественно-политическими силами

Российская Федерация считает, что существует возможность для общей платформы ведения диалога между правительством Белоруссии и общественно-политическими силами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом министр иностранных дела России рассказал на пресс-конференции, передает ТАСС.

"Мы выступаем последовательно за то, чтобы в Белоруссии был начат диалог между правительством и представителями широких общественных кругов, профсоюзов, студенчества и различных политических общественных движений", — отметил Лавров.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко в скором времени приедет в Москву, сообщал телеканал "360".