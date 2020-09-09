Ашурков может владеть профессиональными знаниями о создании яда, считает эксперт

Блогера Алексея Навального решили "вывести" так, чтобы под удар попала Россия с ее интересами на внешнеполитической арене, которые были ущемлены. И сделали это его же соратники. Своим мнением поделился журналист и военный аналитик Юрий Котенок.

Блогеру стало плохо во время того,когда он находился на борту самолета, летевшего рейсом Томск — Москва. По этой причине воздушное судно приземлилось в Омске, его экстренно госпитализировали в одну из местных больниц. Несколько дней спустя главу признанного иноагентом в РФ ФБК Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". После этого немецкое правительство выдвинуло свою версию о якобы "отравлении" блогера веществом из группы "Новичок". Недавно Навального вывели из состояния искусственной комы.

По мнению военного аналитика, проект "Навальный" мог просто перестать быть на руку инвесторам, вложившимся в блогера и его организацию.

Ранее журналисты издания "Правда.ру" опубликовали расследование, в котором рассказали свою версию произошедшего с блогером. По их версии отравительницей Навального могла стать переводчица Мария Певихх. Она входила в группу сторонников блогера. Также она активно взаимодействовала с беглыми олигархами Михаилом Ходорковским, Евгением Чичваркиным и сторонником главы ФБК Владимиром Ашурковым.

"С Навальным решили устроить вот такую провокацию, воспользовавшись и ситуацией с Белоруссией, и "СП-2". И вывели Навального таким образом, чтобы одновременно нанести удар по России, ущемить интересы на внешнеполитической арене и в то же время избавиться от неэффективного игрока", — обозначил свою позицию журналист.

Котенок уверен, что проект "Навальный" совершенно себя отработал, и те, кто рассчитывал провернуть определенные схемы посредством известной личности блогера, были в нем крайне разочарованы.