Следствие потребовало ареста замминистра энергетики РФ Алексея Тихонова

Заместителю министра энергетики РФ Алексею Тихонову было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, теперь СК намерен требовать ареста чиновника.

Как сообщает СК, Алексей Тихонов пытался скрыться, меняя машины и переезжая с одной квартиры на другую.

Чиновнику подозревается в хищении 603 млн рублей, выделенных Минэнерго РФ для создания информационной системы Российского энергетического агентства, бывшим директором которого и являлся Алексей Тихонов.

Вчера, 8 сентября, в квартире Тихонова были проведены обыски, где и удалось задержать подозреваемого.

По информации следствия, вместе с Тихоновым по делу о мошенничестве проходят его советник Роман Рыжков и вице-президенты АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков. Все соучастники чиновника также были задержаны.

По имеющейся информации, СК будет добиваться суда над чиновником и его ареста.