Введение безусловного базового дохода для россиян обсудят профсоюзы, «Единая Россия» и правительство. Вопрос актуализировал замглавы Совета безопасности и председатель партии Дмитрий Медведев.

Концепция минимального гарантированного дохода должна быть внимательно проанализирована, отметил экс-премьер. Экономисты отмечают ее плюсы и минусы, а эксперименты с подобными выплатами от государства проводятся по всему миру еще с 1960-х годов.

«Нам нужно проанализировать и подход к некоторым новым конструкциям, в частности, предлагается обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан. Здесь имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социально-экономического положения», — цитирует Медведева ТАСС.

В чем преимущества безусловного базового дохода?

Безусловный базовый доход рассматривается как один из способов борьбы с бедностью. Сумма выплаты достаточна для удовлетворения базовых человеческих потребностей. Тема становится все более актуальной, учитывая, что роботизация и цифровизация труда могут значительно сократить количество рабочих мест. Безусловная выплата от государства в таком случае может существенно сгладить последствия безработицы.

Помимо этого сторонники безусловных выплат надеются частично решить проблему экономического неравенства, снизить уровень преступности, уменьшить затраты на здравоохранение и социальные программы. Также предполагается, что с учетом безусловного дохода граждане будут активнее устраиваться на непрестижную работу.

Перспективным безусловный базовый доход считают экономисты Всемирного банка Руслан Емцов, Жамеле Риголини и Уго Джентилини.

Как отмечает Емцов, замена существующих социальных мер господдержки безусловным пособием не будет эффективна и не снизит уровень бедности. Однако вкупе с остальными выплатами положительные эффекты ожидаемы.

Кроме того, считается, что с таким доходом у людей появится время для саморазвития, а их психологическое состояние улучшится. Но пока экономисты во всем мире только обсуждают, каким должен быть тот самый «гарантированный минимум».

А в чем недостатки?

Критики концепции приводят следующие аргументы: безусловный доход требует больших расходов из бюджета и лишает стимула трудиться, а это снижает производительность труда в обществе.

Консервативные политики из Швейцарской народной партии утверждают, что такая мера вызовет массовый приток мигрантов. Также критики идеи опасаются укоренения в обществе иждивенчества.

Тем не менее, безусловный базовый доход может «прижиться» в России, считает экономист Антон Шабанов. Но при определенных условиях. Например, нужно определить, за счет чего деньги будут выплачиваться: повышать налоги и возвращать эти же средства населению — бессмысленно. А значит, необходимо продумать иные способы.

«Средства от безусловного дохода должны идти на потребление, на рост экономики. Тогда особо проблем не будет. Но мировой опыт показывает, что зачастую деньги начинают сохраняться, лежать на банковских вкладах и в экономическом смысле никак не работают. Это негативный вариант развития событий», — объяснил экономический эксперт корреспонденту «Политики Сегодня».

Экономист считает интересным вариант, испробованный в Гонконге по инициативе правительства Китая. Он находит в «китайском варианте» безусловного дохода больше преимуществ, чем в «классическом».

«Они не просто раздавали деньги, а выдавали сертификаты для покупок в крупных интернет-магазинах. Там можно купить что угодно, но на определенную сумму: если человек не покупает, то сумма возвращается государству. Таким образом стимулируется потребление в любом случае, эти деньги сразу пойдут в экономический оборот», — заключил Шабанов.

Что показал финский эксперимент?

В 2020 году министерство социального развития и здравоохранения Финляндии подвело итоги эксперимента по безусловным выплатам от государства, который проводили в 2017-18 годах. В нем участвовали две тысячи безработных. Ежемесячно они получали 560 евро независимо от того, как активно искали работу и был ли у них сторонний доход.

При этом получатели безусловных выплат были больше удовлетворены жизнью и более позитивно оценивали свое финансовое положение. Но заметного положительного эффекта для занятости населения не последовало: финны не стали активнее устраиваться на непрестижную работу.

«Это указывает на то, что для некоторых людей, которые получали пособие по безработице, проблемы поиска работы не связаны с бюрократией или финансовыми стимулами», — заявила главный научный сотрудник Института экономических исследований Финляндии Кари Хямяляйнен.

Базовый доход «увеличил активность» работающих граждан, пишут исследователи. Однако он не решил проблемы тех, кто еще до начала эксперимента находился «в сложной жизненной ситуации». В итоге власти Финляндии отказались от идеи безусловного дохода в пользу других социальных выплат.

Ранее предложение о базовом доходе в 35 тысяч рублей для безработных оценили в Госдуме. Там готовы рассмотреть инициативу, если будет предложено финансово-экономическое обоснование для реализации этой идеи.