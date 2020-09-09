Ефремову прислали чай и сигареты в СИЗО

Артист Михаил Ефремов прибыл в СИЗО-5 "Водник" на севере Москвы во вторник, 8 сентября. На следующий день осужденный на восемь лет актер получил свою первую передачу.

В первой передаче Ефремов получил сахар, сигареты и чай. Артист не жалуется на самочувствие. Об этом сообщил представитель Общественной наблюдательной комиссии по защите прав человека в местах принудительного содержания.

Во вторник, 8 сентября, Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ, за вождение в нетрезвом состоянии, повлекшее за собой гибель человека.

Артиста на три года лишили водительских прав, приговорили к восьми годам заключения в колонии общего режима и обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова.