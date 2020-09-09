Кадры приземления Су-25 на грунт под Волгоградом появились в Сети

Экипажи штурмовой авиации Южного военного округа впервые отработали посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы в Волгоградской области. Об этом сообщили в Южном военном округе.

Учения по управлению авиацией и ПВО проходят в Волгоградской области. Летчики получили задачу приземлиться на грунтовую взлетно-посадочную полосу, самостоятельно определив высоту выравнивания самолета перед посадкой, визуально выбрать точку посадки, учитывая вес самолета, передает телеканал "Звезда".

Как отметил заместитель командира эскадрильи авиаполка Южного военного округа майор Дмитрий Ледовский, учения дали летчикам полезный практический опыт.

Возможность выполнить посадку на грунт предоставляется крайне нечасто, хотя теоретически летчики отлично подготовлены в этом вопросе.