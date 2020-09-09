Марков: оппозиция сделает белорусов полурабами в собственном государстве

Если протестное движение в Белоруссии победит, жители республики не просто лишатся работы и средств к существованию, а также бесплатной медицины и образования, их страну поделят между собой польско-литовские оккупанты, а сами они превратятся в полурабов.

С таким предостережением выступил директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя в беседе с ФАН вчерашнее большое интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко российским телеканалам.

По мнению Маркова, белорусский президент Александр Лукашенко, формулируя картинку безрадостного будущего своих соотечественников в случае победы оппозиции, использует недостаточно жесткие выражения. Например, Лукашенко, объясняя, почему он отказывается от общения с Координационным советом оппозиции, заявил, что на самом деле это вовсе не оппозиция, а все предложения лидеров этого совета – это просто «катастрофа для народа Белоруссии».

«Я считаю, что президент Белоруссии просто не хочет повышать социальный статус этого Координационного совета. Эта структура представляет от 10% до 15% белорусского общества — ту самую его часть, которую с полной уверенностью можно назвать прозападной и пропольской», — считает Марков.

При этом политолог отметил, что оппозиционный КС является просто марионеткой Польши и используется для того, чтобы осуществить подготавливаемый польскими спецслужбами госпереворот в Белоруссии.

«Лукашенко прекрасно понимает, что ни о каком «компромиссе» с сателлитами врага быть не может. Более того, эти переговоры могут стать сигналом его слабости для элиты и вертикали власти внутри страны — и в этом смысле они в состоянии нанести непоправимый ущерб репутации президента страны», — подчеркнул Марков.

В то же время, белорусским властям нужно тщательно проанализировать выдвигаемые Координационным советом лозунги, которые пользуются поддержкой у населения, и затем эти лозунги реализовать, считает Марков.

«В этом смысле президент Белоруссии пойдет по пути объединителя Германии канцлера Отто фон Бисмарка, который в свое время запретил социал-демократическую партию и параллельно с этим реализовал большую часть ее политической программы», — напомнил он.

По мнению политолога, Лукашенко прав, утверждая, что несмотря на все опровержения, истинной целью белорусской «оппозиции» является разрыв всех связей с Россией, за которым неизбежно последует уничтожение заводов и обнищание большей части населения. К тому же поляки, которые контролируют протесты в Белоруссии, в случае осуществления там госпереворота, будут использовать республику в качестве плацдарма для организации всевозможных антироссийских провокаций.

«Что касается предприятий, то здесь однозначно ставится цель их приватизации в интересах польских олигархических группировок, — подчеркнул Марков в завершение беседы. — Лукашенко прав, когда говорит об этом, но я бы сказал даже жестче: конечная цель этого Координационного совета состоит в том, чтобы сделать белорусов полурабами в своем собственном государстве».

Напомним, протесты в Белоруссии не утихают уже месяц – с вечера 9 августа, когда в стране были оглашены предварительные результаты президентских выборов. По данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал на выборах более 80% голосов, а его основная соперница – оппозиционный кандидат Светлана Тихановская заняла второе место с 10% голосов.

Сторонники Тихановской отказались признать итоги выборов и организовали в массовые акции протеста. При этом сама Тихановская, которая в первые же дни после выборов, переехала из Белоруссии в Литву, сначала записала видеообращение, в котором призывала их прекратить протесты, но затем изменила риторику и заявила, что готова «возглавить нацию».