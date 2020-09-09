Жены призывников с 8 сентября смогут получить по 28,5 тысячи рублей

Правительство РФ постановило выделить субвенции на выплаты беременным женам призывников и ежемесячные пособия на детей военнослужащих. Постановление кабмина вступило в силу 8 сентября 2020 года.

Выплачиваемое готовящейся стать матерью жене призывника пособие, фиксированное и не зависит от размера дохода. Оно составляет 28 511 рублей.

Для получения денежных средств супруга призывника должна обратиться в любой орган социальной защиты или в ближайший МФЦ. При себе необходимо иметь следующие документы: заявление, медицинскую справку из женской консультации, справку из воинской части, свидетельство о заключении брака, паспорта и реквизиты лицевого счета.

На время воинской службы также есть дополнительные денежные выплаты для детей. На каждого ребенка полагается фиксированное ежемесячное пособие в размере 12 219 рублей. Чтобы его оформить, матери нужна написать заявление в МФЦ и приложить к нему паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку из воинской части и реквизиты счета в банке.