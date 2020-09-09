«Северному потоку-2» предрекли очень холодную зиму

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала позицию главы МИД ФРГ Хайко Мааса, который допустил отказ Германии от реализации строящегося газопровода «Северный поток — 2», если Москва не инициирует расследование по ситуации с Алексеем Навальным.

«Канцлер Германии согласна с комментариями министра иностранных дел, сделанными в минувшие выходные», - цитирует заявление пресс-секретаря Ангелы Меркель BBC News.

Впервые о заморозке строительства газопровода заявила министр обороны ФРГ Аннагрет Крамп-Каренбауэр, которая сменила Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза (ХДС).

Помимо Меркель и ХДС за остановку проекта газопровода выступают представители консервативной и зеленой партий Германии. Руководитель Информационного офиса Совета Европы в России, доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин допустил, что Берлин действительно может прекратить поддержку «Северного потока — 2».

«Если бы "Северный поток — 2" был завершен на 100%, это было бы гораздо лучше для России. Но те злополучные 200 километров, которые сейчас остаются недостроенными, играют роль бомбы замедленного действия. Сама Россия не может закончить строительство, а наши партнеры из Швейцарии и Италии запуганы санкциями со стороны США, хотя имеют в арсенале все необходимые технологии и трубоукладчики. Я считаю, что Меркель действительно может, если не остановить строительство, то, как минимум, заморозить его», — рассказал эксперт.

Если Россия не сможет ответить на выпад Германии из-за Навального, то проект газопровода может быть заморожен, и порядка десяти миллиардов долларов будут потрачены впустую, уверен Топорнин. Ангела Меркель намерена серьезно разобраться в причинах «отравления» российского блогера несмотря на то, что ни одного доказательства этой версии Берлин до сих пор не предоставил.

Дипломат посетовал, что Россия могла разобраться в ситуации с Навальным и на своей территории вместо того, чтобы давать «зеленый свет» его трансферу в Германию.

«Я надеялся, что по состоянию Навального из Берлина передадут какие-то дополнительные данные, которые до этого не был известны российским врачам. Но пока, как мы видим, этого не происходит. Мне вообще непонятно, зачем мы [Россия] так быстро согласились на перевозку Навального в Германию. Как будто московские врачи не могли организовать соответствующее высококлассное медицинское сопровождение. И теперь получается, что у Германии в руках "ключ" к окончанию строительства газопровода. И этим ключом они могут воспользоваться», – добавил Топорнин.

Издание BBC News также предположило, что Меркель готова встать на сторону Вашингтона в вопросе антироссийских санкций. Первые ограничения со стороны США в отношении «Северного потока — 2» были введены в 2019 году. Тогда санкции официально прописали в Оборонном бюджете США на 2020 год.

«По иронии судьбы, одна из причин, по которой многие немцы поддерживают трубопровод, заключается в том, что его самым большим критиком является президент США Дональд Трамп. Его не любят в Германии, и его разглагольствования против трубопровода только усиливают его популярность», — пишет новостной портал.

Топорнин усомнился, что в своем решении по российскому газопроводу немецкий канцлер следует чьим-то интересам, отодвигая на второй план интересы ФРГ:

«Ангела Меркель обеспокоена только своими интересами, она не встает на сторону США или какой-то другой страны в вопросе "Северного потока — 2". Германия – это ведущая страна Европейского союза, у нее свои цели и свои задачи», — полагает специалист.

Если Германия все же решит прекратить поддержку «Северного потока — 2», то страна может понести серьезные экономические потери, заключил собеседник «Политики Сегодня».

Газопровод «Северный поток — 2» должен соединить Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги в Ленинградской области, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода проходят по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб — 1200 километров.

Изначально задумывалось, что СП-2 заработает уже в 2019 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые задействованы в проекте. Однако «Газпром» не отказался от его реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита российского газа.

Напомним, утром 20 августа 2020 года на борту самолета, который летел из Томска в Москву, Алексею Навальному стало плохо. Лайнер авиакомпании S7 совершил экстренную посадку в Омске. Заместитель главврача больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко заявлял, что рассматривается несколько версий резкого ухудшения здоровья Навального. Версия об отравлении не исключается, но не рассматривается в качестве основной. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что яда в организме основателя «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в России иноагентом) обнаружено не было.Омским врачам удалось стабилизировать состояние блогера, после чего 21 августа его доставили на самолете в Берлин.