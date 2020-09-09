Кремль назвал примерные сроки большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал примерные сроки большой пресс-конференции Владимира Путина.

По словам официального представителя Кремля, встреча главы государства с журналистами по итогам 2020 года планируется в очном формате, она может состояться во второй половине декабря.

Ранее Песков в интервью ТАСС сообщил, что в этом году традиционная прямая линия с Путиным не состоится, но, вожможно, подобные элементы добавят в формат пресс-конференции.