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13:02   9 Сентября 2020
Политика

Кремль назвал примерные сроки большой пресс-конференции Путина

Кремль назвал примерные сроки большой пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал примерные сроки большой пресс-конференции Владимира Путина.

По словам официального представителя Кремля, встреча главы государства с журналистами по итогам 2020 года планируется в очном формате, она может состояться во второй половине декабря.

Ранее Песков в интервью ТАСС сообщил, что в этом году традиционная прямая линия с Путиным не состоится, но, вожможно, подобные элементы добавят в формат пресс-конференции.

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Автор: Василий Пименов
#россия #путин #песков

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