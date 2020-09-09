Третий этап испытаний российской вакцины от COVID-19 начался 9 сентября

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что сегодня началась третья фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Третья фаза исследования вакцины от коронавирусной инфекции началась в среду, заявили в Министерстве здравоохранения. Российская вакцина "Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. Ее назвали в честь космического спутника, впервые запущенного СССР.

Мурашко ранее заявил, что первая партия отечественной вакцины поступила в гражданский оборот еще 8 сентября. Кроме того, в Российский фонд прямых инвестиций поступили заявки от более чем 20 стран мира на заказ препарата.