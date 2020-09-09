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12:33   9 Сентября 2020
Армия

Военные ЗВО в ходе учений построили полевой аэродром в Курской области

Военные ЗВО в ходе учений построили полевой аэродром в Курской области

Аэродромный батальон Ленинградской армии ВВС и ПВО обустроил полевой аэродром в Курской области. Надежность объекта была подтверждена посадкой транспортного самолета Ан-26. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Аэродромный батальон Ленинградской армии ВВС и ПВО в ходе учений выполнял задачу по скоростному строительству полевого аэродрома в боевых условиях.

Согласно легенде учений, аэродром "Восточный" был разрушен условным противником, который использовал ракетно-бомбовые удары. Для восстановления аэродрома из Рязанской области была переброшена техника. Военные инженеры при помощи специальных машин уплотнили грунт, нанесли разметку и установили ограждения на взлетно-посадочной полосе, передает "Российская газета".

Также военнослужащие оборудовали командно-диспетчерский пункт, метеостанцию, технико-эксплуатационную часть. Все работы были выполнены в кратчайшие сроки.

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Автор: Яна Либерман
#учения #курская область #зво #полевой аэродром

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