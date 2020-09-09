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12:32   9 Сентября 2020
Общество

Новогодние елки для Петербурга закупят на 18 млн рублей

Новогодние елки для Петербурга закупят на 18 млн рублей

Смольный выделил денежные средства на приобретение елок для украшения Санкт-Петербурга в новогодние праздники. Общая сумма составила 18 миллионов рублей.

На сайте государственных закупок разместили лот. Северная столица закупит елки из искусственного материала двух размеров — 14 и восемь метров в высоту. Новогодние композиции установят на фонарных опорах, колоннах и тросах. На их приобретение потратят 12,2 миллиона рублей. Световые инсталляции, фонтанный комплекс со светодинамикой и гирлянды для украшения деревьев закупят на сумму 14,4 миллиона. Заявки на доставку елей и покупку украшений можно подать до 15 сентября.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил открыть кинотеатры и фудкорты в городе. Работа заведений возобновится с 12 сентября, передает телеканал "360".

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Автор: Юлия Яковлева
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