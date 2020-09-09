Новогодние елки для Петербурга закупят на 18 млн рублей

Смольный выделил денежные средства на приобретение елок для украшения Санкт-Петербурга в новогодние праздники. Общая сумма составила 18 миллионов рублей.

На сайте государственных закупок разместили лот. Северная столица закупит елки из искусственного материала двух размеров — 14 и восемь метров в высоту. Новогодние композиции установят на фонарных опорах, колоннах и тросах. На их приобретение потратят 12,2 миллиона рублей. Световые инсталляции, фонтанный комплекс со светодинамикой и гирлянды для украшения деревьев закупят на сумму 14,4 миллиона. Заявки на доставку елей и покупку украшений можно подать до 15 сентября.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил открыть кинотеатры и фудкорты в городе. Работа заведений возобновится с 12 сентября, передает телеканал "360".