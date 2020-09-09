Украинские политики используют экотематику ради манипуляций перед выборами

Использование украинскими политиками в предвыборной агитации экологической тематики, если ее не подкрепили качественными научными исследованиями, дает возможности для манипуляций. Таким мнением поделился председатель комитета Профессиональной ассоциации экологов Украины Александр Дячук.

По его словам, без научных исследований хорошего качества в экономической, социальной, инфраструктурной, экологической, управленческой сферах ни Украина в целом, ни отдельные территории в частности не добьются успехов в развитии.

«Именно отсутствие объективных профессиональных исследований и расчетов, публичного их обсуждения дает широкие возможности как для манипулирования, так и для принятия не самых лучших управленческих решений. Наличие же основательного комплексного анализа проблемы и современных подходов к ее решению, которые открыты для экспертизы, — это лучший аргумент в ограждении от манипуляций», — разъяснил Дячук.

Ученые подходят комплексно к решению той или иной проблемы, поэтому не предлагают быстрых и универсальных решений, продолжил председатель комитета.

«Наука обезопасит от манипуляций. Можно разбивать все манипуляции в пух и прах, если требовать аргументацию и ссылки на источники», — пояснил Дячук.

По его словам, политические партии Украины достаточно часто выделяют деньги на социологические исследования. В то время как анализ влияния и способов реализации таких программ никто не финансирует.

«Хотелось бы, чтобы партии так же финансировали комплексные исследования способов и последствий реализации их программ, публично обсуждали их с обществом, используя научно обоснованные аргументы», — добавил Дячук.

Настоящие ученые довольно часто входят в ряды экологических движений, где пытаются реализовать знания. Однако также вхождение ученых в партии не означает эффективность применения наработок в политической деятельности.