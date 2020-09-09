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12:21   9 Сентября 2020
Политика

Лукашенко намерен провести досрочные выборы президента Белоруссии

Лукашенко намерен провести досрочные выборы президента Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал свои планы по изменению конституции страны и анонсировал досрочные президентские выборы.

Со слов Лукашенко, в новой конституции роль президента должна остаться сильной, а полномочия между органами власти нужно перераспределить.

Также глава республики отметил, что намеревается провести досрочные президентские выборы. Точные сроки он пока назвать не может.

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Автор: Илья Романович
#выборы #белоруссия #лукашенко #конституция

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