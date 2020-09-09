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12:07   9 Сентября 2020
Шоу-бизнес

Майкла из "Универа" лишили прав за езду по "встречке"

Майкла из "Универа" лишили прав за езду по "встречке"

Актера Арарата Кещяна задержали в Москве за выезд на встречную полосу движения.

Инцидент, по данным СМИ, произошел на севере столицы РФ. Актер из сериала "Универ" на своем внедорожнике двигался по Ленинградскому шоссе, а потом по неустановленной причине пересек двойную сплошную и выехал на встречку.

Дорожный маневр Кещяна заметили правоохранители, дежурившие на Ленинградском шоссе. Они задержали актера и попытались выяснить причины случившегося. Однако актер стал грубить полицейским, доказывая свой важный статус.

После беседы с Кещяном правоохранители составили на него административный протокол. Теперь актер может лишиться водительских прав на ближайшие полгода.

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Автор: Руслан Неглинный
#нарушение #универ #майкл #кещян

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