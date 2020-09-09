Лукашенко встретится с Путиным 14 сентября в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собирался нанести рабочий визит в Москву. Дата поездки назначена на 14 сентября, сообщили СМИ.

Лукашенко заявлял о своем намерении встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. В течение двух недель готовился визит белорусского лидера в Москву. Глава республики нанесет визит в понедельник 14 сентября.

Кремль ранее объявил темы, которые обсудят лидеры двух стран. Главы государств затронут вопросы комплекса торгово-экономических отношений, сообщил RT.