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12:03   9 Сентября 2020
Общество

Добровинский напишет книгу про Ефремова к Новому году

Добровинский напишет книгу про Ефремова к Новому году

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский заявил, что добился главного — признания вины. Теперь правозащитник собирается написать книгу об осужденном актере Михаиле Ефремове.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев подал краткую жалобу на приговор актеру по делу о смертельном ДТП, передает телеканал "360". Добровинский заявил, что не видел соответствующий документ,. Он отметил, что его вообще может не существовать.

Пресненский суд столицы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Добровинский сообщил, что в дальнейшем планируется создать фонд имени погибшего Сергея Захарова. Адвокат потерпевшей стороны сообщил, что напишет книгу по делу Ефремова к Новому году.

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Автор: Борис Нестеров
#ефремов #книга #добровинский

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