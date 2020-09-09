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11:55   9 Сентября 2020
Политика

Лукашенко рассказал о еще одной части перехваченного разговора о Навальном

Лукашенко рассказал о еще одной части перехваченного разговора о Навальном

Запись разговора западных представителей о ситуации с блогером Алексеем Навальным перехватила станция радиоэлектронной разведки, заверил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Президент республики уже сообщал о перехваченном спецслужбами разговоре Варшавы и Берлина. Звонок транслировали по белорусскому телевидению. Речь шла о главе ФБК (признан иноагентом) Алексее Навальном, который находится в немецкой клинике Charite (Берлин).

Лукашенко заявил о подлинности записи и добавил, что есть неопубликованная часть беседы с сенсационными подробностями. Глава Белоруссии сообщил в интервью, что передал запись директору ФСБ России.

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Автор: Василий Пименов
#навальный #лукашенко #запись

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