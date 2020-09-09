Кинокритик: Премия «Оскар» утратит свою значимость из-за геев и темнокожих

Американская академия кинематографических искусств и наук ввела четыре требования для картин, претендующих на победу в номинации «лучший фильм». Они вступят в силу в 2024 году. Чтобы получить заветную золотую статуэтку, картина должна соответствовать по меньшей мере двум из четырех заявленных критериев.

В первую очередь, актер, исполняющий одну из главных или второстепенных ролей, должен быть представителем расовых или этнических меньшинств.

«Чтобы соответствовать стандарту представления на экране, по крайней мере один из ведущих актеров или важный актер второго плана должен быть из "недопредставленной" расовой или этнической группы, будь то азиат, латиноамериканец, афроамериканец, коренной американец, уроженец Ближнего Востока, Северной Африки, коренных гавайцев или других тихоокеанских островов», — отмечает издание The New York Times.

Если режиссер по каким-либо причинам не может выполнить «расовое требование», то для него есть альтернатива: как минимум треть всей группы актеров должны составлять представители сексуальных меньшинств, женщины или люди с ограниченными возможностями.

В отдельный пункт вынесены аналогичные требования к творческому и техническому персоналу и заключительный пункт обязывает привлекать к работе над картиной стажеров из упомянутых групп.

Представители американской киноакадемии считают, что такие стандарты помогут покончить с многолетней практикой обвинений в адрес «Оскара» за слишком «белый» состав номинантов.

«Киноакадемия стремится сыграть жизненно важную роль в том, чтобы помочь сделать это реальностью. Мы считаем, что эти расовые стандарты станут катализатором долгосрочных, существенных изменений в нашей отрасли кино», — заявил ее глава Дэвид Рубин.

Помимо требований к актерам, новые стандарты «Оскара» затрагивают и организацию торжественной церемонии награждения: главные ряды предполагается заполнить женщинами и представителями секс-меньшинств. Также указанные группы должны получать предложения стажировок и дополнительного обучения в киноакадемии. Студии и компании, которые занимаются производством фильмов, обязаны будут взять на руководящие должности «несколько» женщин либо представителей ЛГБТ.

Проверкой исполнения стандартов займется специальная комиссия, которая в случайном порядке будет посещать съемочные площадки и офисы кинокомпаний.

В беседе с «Политикой Сегодня» вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков, действительный член Академии кинематографических искусств «Ника» Леонид Павлючик назвал новые требования престижной кинопремии «дикостью», так как они убивают творческий процесс.

«Кино не создается по каким-то шаблонам, лекалам или процентному соотношению актеров того или иного цвета кожи. Кино создается по воле и фантазии художника. Если режиссеры станут "калькулировать", мол, здесь должен быть гей, а здесь надо поставить афроамериканца, то ничего хорошего из этого не выйдет. Вместо кино будут выходить сухие произведения, которые никакого отношения к искусству не имеют», — полагает эксперт.

Павлючик заверил, что после введения расовых требований доверять жюри «Оскара» будет непросто. Вместо объективной оценки игры актеров, монтажа и саундтрека «судьи» будут беспокоиться о том, чтобы фильм не оскорблял чувства небольшого количества людей.

Член академии «Ника» также напомнил, что в некоторых странах появление на экране гея или афроамериканца в качестве главного актера просто недопустимо. Таким образом можно сказать, что для режиссеров из этих стран номинация «Лучший фильм» премии «Оскар» закрыта навсегда.

«Есть режиссеры из Азии или таких стран, как Иран. Там такие требования просто недопустимы. Получается, что Корея или Китай не смогут выдвинуть свой фильм на эту номинацию? А ведь Корея в последнее время очень сильно догоняет Запад в качестве кинокартин. Спасибо хотя бы за то, что пока такие требования не распространяются на номинацию «лучший фильм на иностранном языке»», — добавил кинокритик.

Россия вряд ли будет подстраиваться под требования киноакадемии, уверен Павлючик. Отечественное кино неохотно обращается к теме секс-меньшинств из-за закона «о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних».

«Мы [Россия] все-таки большая кинематографическая держава. И выходит, что мы также не сможем выдвигать свои фильмы на оскаровский "лучший фильм". Но я все же надеюсь, что мир одумается, и эти правила будут отозваны», — заключил вице-президент Гильдии киноведов и кинокритиков.

Введением «расовых стандартов» американская киноакадемия ответила на популярный хэштег #OscarsSoWhite. В западных соцсетях он распространился после того, как организация два года подряд не номинировала ни одного цветного актера на премию «Оскар». Руководство премии пообещало к 2020 году ровно в два раза увеличить число представителей секс-меньшинств и женщин в составе киноакадемии.

Обещание было выполнено летом 2020 года: в число 819 приглашенных актеров и деятелей искусств вошли: актриса и певица Нора Лам (Awkwafina, снялась в картинах «Восемь подруг Оушена» и «Безумно богатые азиаты»), а также Зендая Мари Штермер Коулман (последние фильмы серии «Человек-Паук»).