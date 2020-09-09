Концерт Лепса в ДНР собрал рекордное число зрителей

Концерт заслуженного артиста России Григория Лепса 8 сентября состоялся в Донецке. Мероприятие приурочено ко Дню освобождения Донбасса от немецких захватчиков в Великую Отечественную войну.

Исполнитель выступал на площади Ленина. Послушать популярного музыканта пришло рекордное количество людей. Они заполнили не только саму площадь перед сценой, но и прилегающую улицу. По предварительной оценке, на мероприятии присутствовало по меньшей мере 70 тысяч человек.

В республике 8 сентября объявили выходным днем, а в ночь на 9 сентября приостановили действие комендантского часа.